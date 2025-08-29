Vụ án ở TAND Cấp cao tại Đà Nẵng: Vợ xử án, chồng chạy án

Theo kết quả điều tra của Cơ quan điều tra VKSND Tối cao, bị can Nguyễn Xuân Hưng (cựu chánh án TAND huyện Đắc Đoa, tỉnh Gia Lai) đã có hành vi đưa hối lộ 350 triệu đồng.

Vợ xử án, chồng chạy án

Cùng vụ án này, bị can Trịnh Ninh Bình (cựu trưởng phòng Giám đốc kiểm tra 1, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng) bị cáo buộc môi giới hối lộ 350 triệu đồng; bị can Nguyễn Thị Nga, cựu phó trưởng phòng Giám đốc kiểm tra về dân sự, lao động, kinh doanh thương mại, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, bị cáo buộc môi giới hối lộ 300 triệu đồng; bị can Phạm Việt Cường bị cáo buộc nhận hối lộ 100 triệu đồng.

Trụ sở TAND huyện Đắk Đoa (cũ), nơi ông Hưng từng công tác. Ảnh: LK

Số tiền các bị cáo chung chi nói trên được xác định liên quan đến Bản án dân sự phúc thẩm số 97/2023/DS-PT ngày 18-12-2024 của TAND tỉnh Gia Lai.

Theo kết quả điều tra, năm 2023, bà ĐTTH, thẩm phán TAND TP Pleiku, tỉnh Gia Lai được phân công làm chủ tọa, xét xử một vụ án dân sự trên địa bàn. Nguyên đơn vụ kiện là bà PTB, bị đơn là ông TQK.

Bản án dân sự sơ thẩm số 27/2023/DS-ST ngày 24-4-2023 do bà H làm chủ tọa đã tuyên: Không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của bà PTB.