Vụ ăn nhậu tại Monaza: Toàn bộ 4 F0 và hơn 100 F1 bị đưa đi cách ly

Your browser does not support the audio element.

Sau khoảng 3 ngày bị giữ tại nhà hàng Monza, rạng sáng 11/12, 126 người đã được đưa ra ngoài.

Sáng 11/12, trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo Công an phường Trung Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, hiện các lực lượng chức năng đã lấy toàn bộ lời khai của 126 người tham gia ăn uống, hát hò tại nhà hàng Monaza 194 Trần Duy Hưng . Hiện đã xác định được 4 ca F0 (đã xét nghiệm khẳng định PCR) và hơn 100 người là F1.