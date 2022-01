Vụ án Loạn luân tại "Tịnh thất Bồng Lai": Người phụ nữ "đặc biệt" gắn bó nhiều năm với Lê Tùng Vân, mẹ của những đứa trẻ bị gắn mác mồ côi là ai?

Giờ đây, khi sự thật được phơi bày, mọi người hiểu được bản chất của nơi từng được rất nhiều người tin tưởng là "nơi tốt đời - đẹp đạo" đã khiến nhiều người không khỏi phẫn nộ và không thể chấp nhận được những hành vi như vậy lại xảy ra ngay xung quanh mình.



Dư luận đề nghị cơ quan điều tra làm rõ mối quan hệ giữa những người này và với các em nhỏ tại đây là như thế nào. Nếu có vi phạm về pháp luật, đạo đức thì cũng cần thông tin rõ cho mọi người biết và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật; nếu đủ yếu tố thì cần khởi tố, truy tố.



Ngoài ra, trong sự việc này, vấn đề bảo vệ trẻ em cũng được đặt ra và cần ngành chức năng xem xét để giải quyết.

Ngày 6/1, lãnh đạo Công an tỉnh Long An cho biết chỉ mới khởi tố vụ án liên quan đến "Tịnh thất Bồng Lai" (xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" chứ chưa khởi tố bị can hay bắt tạm giam ai.



Song song vụ án này, cơ quan công an đang mở rộng điều tra thêm nhiều hành vi khác, như: Loạn luân; lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân… Khi nào đủ cơ sở, chứng cứ thì sẽ khởi tố bổ sung theo quy định pháp luật.



Cũng theo lãnh đạo Công an tỉnh Long An, vụ án này đã có dư luận từ rất lâu nhưng để đủ cơ sở chứng cứ thì cần phải thu thập trong thời gian dài.