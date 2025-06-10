Vụ án Hoàng Hường: Bộ Công an tiếp tục mở rộng điều tra các hành vi khác

Ngày 6/10, tại buổi họp báo của Bộ Công an, đại diện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) cho biết, vừa qua Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hoàng Thị Hường (tức Hoàng Hường, chủ hộ kinh doanh Hoàng Thị Hường, chủ hệ sinh thái Hoàng Hường) về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Cùng tội danh nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Hoài Nam (em rể Hường, Giám đốc Công ty TNHH Cavipha); Nguyễn Thị Thoa (trợ lý Hoàng Hường, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư KB); Hoàng Anh Dũng (nguyên Giám đốc Marketing Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Hường); Nguyễn Duy Khánh (em rể Hường, Thủ quỹ Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư KB).

Riêng bị can Nguyễn Thị Hường (nguyên Kế toán trưởng Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Hường) bị khởi tố nhưng được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.