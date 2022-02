Vụ án giết người "câm nín" suốt 40 năm, sát nhân thoát tội vì lý do bất ngờ

Theo đơn, trong suốt mấy chục năm anh An đã gửi đơn tố giác và cung cấp địa chỉ của hung thủ cho Công an tỉnh Bình Thuận nhưng phải đến ngày 11/5/2020, anh An mới được Công an Bình Thuận mời lên làm việc. Sau lần làm việc này, anh An tiếp tục cung cấp địa chỉ nơi ở mới của hung thủ (Gia Tỵ, xã Suối Cao, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai).

Trong đơn anh An cũng nói rằng, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã không làm hết trách nhiệm, có nhiều sai phạm dẫn đến hung thủ thực sự giết chết bà Khanh, cướp vàng sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật suốt 41 năm.

"Như vậy, quá trình tố giác của gia đình tôi kéo dài liên tục, thậm chí tôi phải hy sinh gia đình riêng, tìm mọi cách để truy tìm dấu vết của hung thủ, đến nay đã được kết luận, nhưng lấy lý do hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự có đúng đạo lý và pháp lý không?", anh An đặt câu hỏi.

Theo anh An, đến nay, thông báo này vẫn chưa hết hiệu lực, như vậy thời hiệu của vụ án vẫn còn. "Nay công an lấy lý do gì để cho rằng đã xác định được thủ phạm mà lại đình chỉ do hết thời hiệu?" - anh An đặt câu hỏi.

"Vậy các cá nhân và cơ quan nào phải chịu trách nhiệm việc kéo dài thời gian không giải quyết vụ án, có căn cứ xác định hành vi giết người cướp của Trương Đình Chi (tức Lê Minh Sơn) nhưng không ban hành quyết định khởi tố bị can và ra lệnh truy nã?", anh An nêu trong đơn.

Do đó, anh An đề nghị cơ quan tố tụng tỉnh Bình Thuận xem xét và hủy bỏ quyết định đình chỉ điều tra vụ án, khôi phục quyết định khởi tố vụ án và truy tố Trương Đình Chi (tức Lê Minh Sơn) ra xét xử trước pháp luật.