Vụ ám sát gây chia rẽ giới giải trí

Giới giải trí chia rẽ

Ngày 10/9, nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk bị bắn trong lúc diễn thuyết tại sự kiện American Comeback tour trong Đại học Utah Valley ở Utah (Mỹ).

Charlie Kirk (sinh năm 1993) là nhà hoạt động chính trị cánh hữu, tác giả và nhân vật truyền thông Mỹ. Lúc sinh thời, anh là nhà đồng sáng lập kiêm giám đốc điều hành tổ chức bảo thủ Turning Point USA (TPUSA) vào năm 2012.

Kirk có lập trường mạnh mẽ về chống phá thai, ủng hộ quyền sở hữu súng, chống chuyển giới và có nhiều phát biểu bị cho là gây phân hóa giới tính, chủng tộc, tôn giáo…

Charlie Kirk là nhân vật gây chia rẽ tại Mỹ. Đối với người ủng hộ, anh có tiếng nói quan trọng. Với những người phản đối, anh đại diện cho các quan điểm bị xem là cực đoan, đi ngược lại với tiến bộ xã hội.

Vụ ám sát khiến cả nước Mỹ rúng động, Hollywood cũng không nằm ngoài cuộc. Nhiều người nổi tiếng như Jimmy Kimmel, Stephen Colbert, Russell Brand, Barack Obama, Chris Pratt, Morgan Wallen… lên tiếng chỉ trích bạo lực chính trị, đồng thời bày tỏ sự tiếc thương và gửi lời chia buồn tới gia đình nạn nhân.

Bên cạnh đó, một bộ phận nghệ sĩ có bình luận được cho là hả hê trước cái chết của Charlie Kirk.

Eileen Davidson, cựu ngôi sao chương trình Real Housewives of Beverly Hills, gây chú ý khi viết trên Instagram: “Tôi không ủng hộ những gì đã xảy ra với Charlie Kirk, nhưng Charlie Kirk lại ủng hộ những gì đã xảy ra với Charlie Kirk”.