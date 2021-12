Vụ ADN chủ tiệm tóc trên cổ áo thiếu nữ: Người đàn ông bác dâm ô

ADN của trên cổ áo thiếu nữ, bị cáo phủ nhận dâm ô



Theo báo giới, Tòa Gia đình và người chưa thành niên (trực thuộc TAND TP.HCM) mới đây đã đưa ra xét xử phúc thẩm bị cáo L.V.T. (58 tuổi, ngụ quận 4, TP.HCM) về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.



Bị cáo T. một mực kêu oan với cáo buộc dâm ô thiếu nữ T.T.N.N. (SN 2003, thời điểm vụ án xảy ra chưa đủ 16 tuổi). Tòa quyết định tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra lại, vì xét thấy vụ án còn nhiều nội dung cần được làm rõ.



Về nội dung vụ án, nguồn trên thuật lại, tối 7/6/2019, em N. tới tiệm tóc do ông T. làm chủ tại phường Phú Thuận (quận 7, TP.HCM) gội đầu, được ông này trực tiếp làm.



Sau đó, về tới nhà, cô gái đã kể cho chị mình việc bị ông T. dùng tay sờ soạng cơ thể của mình trong quá trình massage vùng vai, gáy, vì sợ nên N. không phản ứng gì.



N. đứng dậy mặc lại quần áo, bảo chủ tiệm sấy tóc nhưng không được, sau đó trả 100 ngà đồng trước khi về. Người thân em N. đã tố cáo sự việc ra công an.



Trước đó, trong kết luận giám định pháp y của Trung tâm pháp y nêu, ADN thu thập được trên chiếc quần của em N. không đủ cơ sở so sánh đối chiếu; song ADN của bị cáo T. có hiện diện trên cổ áo em N.



Báo chí cho biết, ở phiên tòa sơ thẩm, bị cáo T. tuyên 9 năm tù, bồi thường 50 triệu đồng cho bị hại. Ở phiên tòa này, bị cáo T. phủ nhận cáo buộc dâm ô thiếu nữ N. Bị cáo T. lý giải việc ADN của mình hiện diện trên cổ áo em N. như sau: Do ông làm nghề tóc, hai tay phải tiếp xúc trực tiếp lên vùng tóc, mặt, vai, tay của N. nên ADN của ông mới để lại trên áo của N.



Chủ tiệm tóc này sau đó kháng cáo vì cho rằng mình bị oan. Ở phiên phúc thẩm, bị cáo T. trình bày, hôm N. đến, do nhân viên tiệm đã về nên ông mới gội đầu cho cô gái; trong quá trình gội, N. vẫn dùng điện thoại bình thường.



Luật sư Nguyễn Ngô Quang Nhật (bào chữa cho bị cáo L.V.T.) trao đổi trên báo chí cho rằng, vật chứng mà cơ quan điều tra dùng trưng cầu giám định bộ quần áo mà cô gái mặc khi đến tiệm gội đầu ngày 7/6/2019, nhưng 17 ngày sau cơ quan điều tra mới tiến hành thu giữ là không khách quan.



Ngoài ra, theo luật sư, ghế gội đầu nằm sát ngay lối đi chung của chủ nhà và hôm đó ở nhà này có anh N.T.V. cùng cha, mẹ, con anh V., song anh V. tường trình mình không nghe thấy tiếng động gì bất thường.



Luật sư Nhật cũng nêu ra nghi vấn, bị hại khai bị ông T. kéo quần, nhưng vì sao ADN của bị cáo lại không tìm thấy trên quần của bị hại? Luật sư đề nghị tòa phúc thẩm tuyên bị cáo T. không phạm tội.



Thiếu nữ trước đó kể gì?



Xung quanh thời điểm mới xảy ra vụ việc, ngày 22/6/2019, cô gái kể trên tờ Tri thức trực tuyến, cô bị chủ tiệm tóc dâm ô.



"Ông ta dùng tay rờ vào bộ phận nhạy cảm trên người tôi. Tôi vùng vẫy nhưng ông ta dùng vũ lực uy hiếp và cởi quần áo tôi. Tôi kháng cự và dùng hai tay che vùng kín nhưng vẫn bị ông ta xâm hại tình dục", cô gái kể với nguồn này.



Theo báo chí đưa tin, N. kể, sau khi gội đầu cho em xong, ông T. dùng hai tay massage phần vai cho em. Cô gái nghĩ mọi lần gội đầu xong đều được nhân viên massage nên em không phản ứng gì.



N. kể với nguồn trên, chủ tiệm tóc đã dùng hai tay luồn vào áo và sờ soạng cơ thể em, sau đó kéo rèm che lại, dùng vũ lực kéo áo em xuống tác động vào phần nhạy cảm. Theo cô gái, em còn bị người đàn ông kéo quần, em cô gắng thoát ra chạy về nhà.



"Lúc đó em rất hoảng sợ và ông ta còn dùng vũ lực nữa nên em không dám kháng cự mạnh, ông ta thì vừa thực hiện hành vi vừa nói những lời tục tĩu khiến em càng sợ hơn", báo chí dẫn lời em T.T.N.N.



Trả lời thời điểm đó, vợ của ông L.V.T. phủ nhận mọi việc và cho rằng, chồng mình không làm chuyện đồi bại như thế đối với cô gái.