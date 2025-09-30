Vụ 9 người mất tích khi tránh bão Bualoi: Phát hiện thi thể thuyền trưởng

Hai nạn nhân sau đó được xác định là ông Trần Hoàng T. (41 tuổi, ở An Giang), thuyền trưởng, và ông Nguyễn Văn C. (31 tuổi, quê An Giang).

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục huy động tàu thuyền, mở rộng phạm vi tìm kiếm những thuyền viên còn mất tích. Công tác cứu hộ, cứu nạn đang được đẩy mạnh nhờ thời tiết trên biển sáng