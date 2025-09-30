Vụ 9 người mất tích khi tránh bão Bualoi: Phát hiện thi thể thuyền trưởng

30/09/2025 11:42

Người dân địa phương vừa phát hiện 2 thi thể trôi dạt vào bờ biển, qua xác minh, đây là 2 trong số 9 thuyền viên mất tích ngày 29/9.

Sáng 30/9, UBND xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị xác nhận người dân địa phương vừa phát hiện hai thi thể trôi dạt vào bờ biển.

Theo đó, khoảng 6h cùng ngày, thi thể thứ nhất được tìm thấy tại bờ biển thôn Thanh Hải (cách Lăng Ông 200m về hướng Đông Nam). Thi thể thứ hai trôi dạt vào bờ biển thôn Tiền Phong, cách Lăng Ông khoảng 3km.

anh 1.jpg
Khu vực biển có thi thể thuyền viên trôi dạt. Ảnh: CTV

Sau khi nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã cử cán bộ đến hiện trường, phối hợp với công an xã bảo vệ hiện trường. Đồng thời, lực lượng chức năng đã thông báo cho Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh và các cơ quan liên quan để tiến hành các thủ tục pháp lý.

Hai nạn nhân sau đó được xác định là ông Trần Hoàng T. (41 tuổi, ở An Giang), thuyền trưởng, và ông Nguyễn Văn C. (31 tuổi, quê An Giang).

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục huy động tàu thuyền, mở rộng phạm vi tìm kiếm những thuyền viên còn mất tích. Công tác cứu hộ, cứu nạn đang được đẩy mạnh nhờ thời tiết trên biển sáng

anh 3.jpg
BĐBP Quảng Trị điều động tàu và ca nô tiếp tục tìm kiếm nạn nhân mất tích. Ảnh: CTV

Trước đó, như VietNamNet đã thông tin, vào 23h30 ngày 28/9, hai tàu cá BV-92756-TS và BV-92754-TS cùng 13 thuyền viên đang neo đậu tại phường Bắc Gianh đã bị đứt dây neo, trôi tự do và gặp nạn. Vụ việc khiến 4 thuyền viên bơi được vào bờ an toàn, còn lại 9 người mất tích.

Hiện, công tác trục vớt tàu BV-92754-TS đang được khẩn trương tiến hành, đồng thời lực lượng cứu hộ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm các thuyền viên mất tích.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/vu-9-nguoi-mat-tich-khi-tranh-bao-bualoi-phat-hien-thi-the-thuyen-truong-2447507.html
