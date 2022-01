Vụ 8 người chết tại AFCON: trong sân ngập tiếng cười, bên ngoài đầy nước mắt

Vụ tai nạn xảy ra khi trận đấu đang diễn ra và hầu hết bên trong sân không hay biết bên ngoài đang xảy ra điều gì. Phút 70 của trận đấu, khi tiền đạo Vincent Aboubakar ghi bàn thắng thứ hai cho chủ nhà Cameroon, một số khán giả đã bỏ về sớm và bàng hoàng nhận ra trong sân tràn ngập tiếng cười nhưng bên ngoài là máu và nước mắt.

Lần gần nhất Cameroon tổ chức giải vô địch châu Phi đã…50 năm. Điều kiện cơ sở vật chất tồi tàn, ít được sửa sang khiến họ bị tước quyền đăng cai AFCON năm 2019 vào giờ chót để chuyển sang cho Ai Cập.

Bên trong sân Olembe, khán giả chật cứng dù chỉ được phép đón 80% sức chứa.

3 tháng trước, khu vực xảy ra tai nạn là một khoảng trống, không hàng rào, không cổng an an ninh và tất cả chỉ được dựng lên từ cuối tháng 11, sau khi Liên đoàn bóng đá châu Phi (CAF) không chấp nhận điều kiện an toàn lỏng lẻo của ban tổ chức.

CAF đe dọa sẽ chuyển các trận đấu tại Olembe đến một địa điểm khác nếu mọi thứ không được giải quyết. Trớ trêu, chính quyết định này dường như là một phần nguyên nhân của thảm họa.