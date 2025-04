Vụ 600 sản phẩm sữa giả: Công ty liên quan đóng trang web, lộ tên nhiều loại sữa nổi tiếng được sản xuất và phân phối

Nhãn hiệu Cilonmum – do Công ty Cổ phần dược quốc tế Group phân phối, có các dòng: Cilonmum Colos Baby 24h, Cilonmum Colos Pedia 24h, Cilonmum For Mum Colostrum 24h, Cilonmum bGludiabet Colostrum 24h, Cilonmum Kid Goat Colostrum 24h, Cilonmum Pedia Goat Colostrum 24h, Cilonmum Diasure Colostrum 24h.

Nhãn hiệu Talacmum – sản phẩm của Hacofood Group, gồm: Talacmum For Mum, Talacmum Gain, Talacmum Gludiabet, Talacmum Goat Kids, Talacmum Goat Pedia, Talacmum IQ Grow, Talacmum Kalosure Gold, Talacmum Kid Baby, Talacmum Pedia Cool.

Nhãn hiệu Colos 24H Premium – của Công ty Cổ phần Dược quốc tế Rance Pharma, gồm: Colos 24H Premium Kid Baby (cho trẻ sơ sinh), Colos 24H Premium.Một số dòng khác cũng được bán phổ biến:NewSure Colos 24H Kid Plus (trẻ 0-12 tháng)Baby Care Colostrum Kid (trẻ 0-12 tháng)Bold Milk For Mum Colostrum, Bold Milk Glu Sure Colostrum

Sure IQ Sure Gold (dinh dưỡng cho cả gia đình)