Vụ 5 người trong gia đình chết sau bữa cơm trưa ở Hưng Yên có dấu hiệu hình sự

Tại cuộc họp báo của Bộ Công an chiều 30/6, trả lời câu hỏi của PV VTC News về vụ 5 người trong cùng gia đình ở huyện Kim Động chết bất thường sau bữa cơm trưa, đại diện Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án.

"Công an tỉnh Hưng Yên tiếp nhận thông tin vào trưa 26/12/2021. Ngay sau đó, Công an Hưng Yên đã phối hợp với đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hưng Yên đánh giá các tài liệu chứng cứ. Căn cứ vào các tài liệu đó, Công an tỉnh xác định đây là vụ án hình sự và đã khởi tố vụ án", đại diện Công an tỉnh Hưng Yên cho hay.