Vụ 40 học sinh nhập viện: Nữ phó hiệu trưởng từng bị kỷ luật vì

Trong một diễn biến khác, UBND xã Kim Ngân đã tiếp nhận nhiều đơn tố cáo liên quan đến bà Huế. Các đơn thư, trong đó có cả đơn chính danh do giáo viên ký tên, phản ánh nhiều vấn đề như: quản lý bếp ăn bán trú thiếu minh bạch, vi phạm văn hóa công sở, chiếm dụng tài sản và tài chính công đoàn, thậm chí tình trạng "gia đình trị" trong bộ máy nhà trường.

Các giáo viên cho rằng ông Đỗ Văn Mỹ - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy và bà Đỗ Thị Hồng Huế - Phó bí thư chi bộ, phó hiệu trưởng, vốn là anh em con chú bác ruột. Mối quan hệ thân tộc này khiến công tác quản lý, đặc biệt là bếp ăn bán trú, thiếu sự giám sát và minh bạch.

Theo đơn tố cáo, toàn bộ khâu nhập thực phẩm, kiểm soát chất lượng, chế biến đều do bà Huế quyết định, không có tổ kiểm thực hay sự tham gia của giáo viên khác.