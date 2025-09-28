Sau vụ hơn 40 học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy (xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị) nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm, nhân viên y tế học đường đã chia sẻ những bức xúc về việc phó hiệu trưởng "ôm trọn" quy trình tiếp nhận và kiểm tra thực phẩm.

"Không cho ai bước chân vào bếp"

Trao đổi với Báo Người Lao Động, cô Trương Thị Quỳnh, nhân viên y tế học đường của trường, cho biết từ đầu năm học, cô đã tham mưu với Hiệu trưởng thành lập tổ kiểm thực để đảm bảo an toàn thực phẩm cho học sinh bán trú theo quy định, khi học sinh ở lại ăn bán trú.

Tuy nhiên, khi Hiệu trưởng Đỗ Văn Mỹ thông báo đề xuất này, ngay lập tức bị bà Đỗ Thị Hồng Huế - phó hiệu trưởng nhà trường, thẳng thừng bác bỏ ngay tại cuộc họp hội đồng.

"Ngay cả tôi, thành viên tổ kiểm thực, cũng không được phép vào bếp để kiểm tra thực phẩm. Bà Huế bảo tôi là nhân viên y tế, chỉ có trách nhiệm chăm sóc sức khỏe học sinh, không có quyền hạn hay nhiệm vụ giám sát chuyện ăn uống" – cô Quỳnh nói.