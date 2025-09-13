Vụ 4 người trong gia đình ở Đắk Lắk bị sát hại: Bé trai dũng cảm cứu bạn thoát chết

Thuận là nghi phạm đâm chém bốn người trong gia đình ở phường Thành Nhất.

Sáng 13-9, nguồn tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho hay cơ quan điều tra đang lấy lời khai Nguyễn Nam Đại Thuận (thường gọi là Hào, 37 tuổi, ngụ phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra hành vi giết người.

Bước đầu, Thuận khai ra tay sát hại bốn người do ghen tuông với vợ hờ và bị mẹ vợ hờ không cho ở chung nhà. .

Theo một nguồn tin, một bé trai gần căn nhà xảy ra vụ án đã dũng cảm cứu bạn là cháu Trần Tấn Phát (12 tuổi) thoát chết.

Trước đó, cháu Phát bị Thuận đâm chém nhiều nhát nhưng cháu đã leo tường, trốn thoát sang nhà hàng xóm.