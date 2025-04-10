Vụ 3 người trong 1 gia đình tử vong ở Đồng Nai: Các nạn nhân đều bị đạn bắn vào đầu

Ngày 4-10, Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tập trung điều tra, truy xét làm rõ vụ án “giết người, cướp tài sản” xảy ra tại đại lý thu mua nông sản Thiên Hạnh, thuộc địa bàn thôn 6, xã Đak Nhau (huyện Bù Đăng cũ).

3 người tử vong gồm: ông Đỗ Duy Th. (SN 1978, chủ nhà), cháu Đỗ Tiến Th. (SN 2014, cháu ngoại ông Th.) và bà Chu Hồng H. (SN 1977, vợ ông Th.). Hiện trường vụ án được tổ chức bảo vệ nghiêm ngặt.

Nhận định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh đã phân công các đại tá Lê Mạnh Hùng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra; đại tá Lâm Văn Long, Phó Giám đốc Công an tỉnh đến ngay hiện trường, trực tiếp chỉ đạo điều tra khám phá vụ án. Đồng thời vụ việc được báo ngay lên lãnh đạo Bộ Công an và các Cục nghiệp vụ.