Vụ 3 mẹ con bị ô tô tông tử vong: Cơ quan điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông, qua kiểm tra ban đầu, ông N có nồng độ cồn trong máu ở mức 50mg/100ml.

Như PLO đã đưa tin, khuya 20-9 tại đoạn đường giao nhau giữa đường ĐH507 và đường Tân Phú (thuộc ấp 1, xã Phước Thành, TP.HCM), xe ô tô con do ông N lưu thông trên đường Tân Phú ra đường ĐH 507.

Khi đến ngã ba giao nhau thì ô tô tông thẳng vào xe máy do bà V điều khiển chở hai con nhỏ phía sau, đang lưu thông trên đường ĐH 507.