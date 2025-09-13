Vụ 2 thanh niên 'tiểu bậy' vào nồi lẩu: Gia đình phải bồi thường hơn 8 tỷ đồng

Tại phiên xét xử, tòa nhận định hành vi của 2 thanh niên trên là “cố ý, gây tổn hại nghiêm trọng đến uy tín doanh nghiệp”.

Sau sự việc, phía nhà hàng phải ra thông cáo xin lỗi, cho biết đã tiêu hủy toàn bộ dụng cụ, khử trùng toàn bộ quán và hoàn tiền cho 4.109 khách hàng dùng bữa trong khoảng thời gian đó. Ngoài ra, công ty còn tự nguyện bồi thường cho mỗi khách 1 khoản tiền gấp 10 lần giá trị hóa đơn.

“Dù chưa đủ 18 tuổi, song phía bị đơn vẫn có khả năng nhận thức hành vi sai trái và hậu quả pháp lý”, thẩm phán nhấn mạnh, đồng thời cho biết 2 thanh niên cùng phụ huynh phải chịu trách nhiệm bồi thường và xin lỗi công khai cho chuỗi nhà hàng lẩu.

Mức phạt cụ thể là 130.000 NDT (khoảng 482 triệu đồng) cho thiệt hại về dụng cụ nấu nướng và chi phí vệ sinh, 2 triệu NDT (7,4 tỷ đồng) cho thiệt hại về hoạt động và danh tiếng của nhà hàng, 70.000 NDT (259 triệu đồng) chi phí pháp lý.

Dù tổng mức phạt là 2,2 triệu NDT (hơn 8,1 tỷ đồng), thấp hơn nhiều so với số tiền chuỗi nhà hàng đòi bồi thường là 23 triệu NDT (85,2 tỷ đồng), song dư luận cho rằng đây là bản án thích đáng, đủ sức răn đe, góp phần bảo vệ quyền lợi cho các doanh nghiệp.