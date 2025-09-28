Vụ 2 tàu cá TP.HCM gặp nạn: Ngư dân dũng cảm dùng thuyền nhỏ vượt sóng dữ cứu 7 người

2 tàu cá TP.HCM với 11 thuyền viên khi đang di chuyển vào khu neo đậu tránh bão Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị đã gặp nạn. Giữa sóng to gió lớn, một ngư dân địa phương đã dũng cảm dùng thuyền của mình phối hợp cùng lực lượng chức năng cứu sống 7 thuyền viên.

Nghe tin báo, liền lấy thuyền nhà lao ra biển cứu người ﻿

Sáng 28-9, nhận được tin báo từ Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt về việc tàu cá BV-4670TS chở 8 ngư dân bị vỡ mạn khi đang trên đường vào bờ tránh bão, anh Nguyễn Ngọc Thuận (42 tuổi, trú tại xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị) không một chút do dự.

Anh Nguyễn Ngọc Thuận kể lại giây phút lao ra biển cứu 7 người gặp nạn. Ảnh: NGUYỄN DO

Anh lập tức dùng chiếc thuyền nhỏ công suất 60CV mang số hiệu QT-10599TS của gia đình mình, cùng một chiến sĩ công an xã và một ngư dân khác lao ra biển ứng cứu.