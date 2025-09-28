Vụ 2 tàu cá TP.HCM gặp nạn: 1 thuyền viên ôm trụ nổi giữa biển, 2 người mất tích

Đến trưa 28-9, công tác cứu nạn 3 thuyền viên còn lại trong vụ 2 tàu cá TP.HCM gặp nạn khi ở Quảng Trị đang được các cơ quan chức năng tiếp tục triển khai thực hiện.

Trong 2 tàu gặp nạn này, 1 tàu đã được người dân và lực lượng chức năng tiếp cận ứng cứu đưa 8 người vào bờ an toàn. Còn 1 tàu gồm 3 thuyền viên bị sóng đánh chìm.