Vụ 2 máy bay va chạm: Tạm giữ giấy phép của nhân viên phát tín hiệu

Your browser does not support the audio element.

Ông Trần Hoài Phương - Giám đốc Cảng vụ Hàng không miền Bắc - cho PV Dân trí biết thông tin trên sáng nay (28/11).

Vụ va chạm giữa 2 máy bay Vietjet xảy ra tối 27/11 (Ảnh: CTV).

Theo ông Phương, vụ va chạm 2 máy bay Vietjet xảy ra tối 27/11 được nhận định lỗi ban đầu là do tổ lái, do cơ trưởng điều khiển chuyến bay. Tuy nhiên, trong quy trình khai thác thì không chỉ có tổ lái mà còn những bộ phận khác tham gia hiệp đồng.