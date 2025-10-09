Vụ 2 anh em bị đánh khi làm việc tốt: Tạm giữ Trịnh Đình Luân và Trịnh Đình Long

Ngày 10/9, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trịnh Đình Luân (SN 1991) và Trịnh Đình Long (SN 1994), cùng trú tại thôn Lập Ái, xã Đại Lai, tỉnh Bắc Ninh. Cả hai bị điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 9, tỉnh Bắc Ninh phê chuẩn.

Trước đó, vào tối ngày 9/9, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Bắc Ninh nhận được tin báo từ Công an xã Nhân Thắng về một vụ hành hung xảy ra vào khoảng 23h ngày 7/9 tại khu vực đường đê hữu sông Đuống, thuộc thôn Vạn Ty, xã Nhân Thắng.