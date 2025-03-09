Vụ 18 ngôi mộ liệt sỹ bị đục phá: Quản trang tiết lộ cuộc gọi của cai xây dựng

Ông Nguyễn Phi Long (54 tuổi), quản trang nghĩa trang liệt sỹ Đồng Xuân cho biết, ông đã trông coi, quản lý tại đây được 4 năm. Ông chỉ biết có chủ trương chỉnh trang, sửa chữa nghĩa trang nhưng không biết rõ ngày khởi công hay dự án chi tiết như thế nào. Tại nghĩa trang có 176 ngôi mộ, trong đó 74 ngôi mộ có bia, đầy đủ tên tuổi.

Ông Nguyễn Phi Long (54 tuổi) - quản trang nghĩa trang liệt sỹ Đồng Xuân. Ảnh: Đức Hoàng

Theo ông Long, từ tháng 6, tình cờ đi qua nghĩa trang, thấy đông người tập trung làm lễ, ông vào nắm bắt tình hình. Khi đó, một người nhận là cai xây dựng dự án tại đây xin số điện thoại và cho biết, khi nào thợ lên làm sẽ thông báo trước.

Đến khoảng cuối tháng 7, ông Long nhận được điện thoại từ người cai xây dựng trên thông báo: "Ngày mai, các thợ của cháu lên làm nhé".

"Một ngày khoảng cuối tháng 7 (sau 27/7), tôi thấy một nhóm thợ mang máy móc đến đục phá, tôi có vào hỏi: "Mọi người đang làm cái gì đấy, đã báo cáo xã chưa?". Sau đó, tôi có gọi điện cho cán bộ xã và cán bộ xã ra đình chỉ thi công. Từ hôm đó đến giờ, không có thợ nào đến nữa, các mộ đục phá nham nhở vẫn để nguyên như vậy", ông Long thông tin.