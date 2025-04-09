Vụ 18 ngôi mộ liệt sĩ ở Phú Thọ bị đục phá: Nhà thầu nói gì?

"Sau khi nhận bàn giao dự án, qua kiểm tra ban đầu, dự án trên chưa được lấy ý kiến của nhân dân và chưa qua bước thẩm định của UBND huyện Thanh Ba (cũ). Sau khi triển khai thực hiện chính quyền 2 cấp, hiện nay Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công xã Thanh Ba tiếp quản và đã hoàn thiện thủ tục theo đúng quy định", ông Hoàn khẳng định.

Theo ông Hoàn, dự án này trước đây có tổng mức đầu tư hơn 1,8 tỷ đồng, phần lớn là từ nguồn vốn xã hội hoá, do Công ty cổ phần đầu tư xây dựng AOC Việt Nam chi nhánh Phú Thọ thi công.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Dương Việt Hoàn, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công xã Thanh Ba cho biết, dự án cải tạo, tôn tạo nghĩa trang Đồng Xuân là dự án được bàn giao từ chủ đầu tư cũ là UBND xã Đồng Xuân.

Đại diện Công ty cổ phần đầu tư xây dựng AOC Việt Nam chi nhánh Phú Thọ (công ty AOC) cho biết, đơn vị bắt đầu thi công vào khoảng ngày 29/7. Tuy nhiên, do thời gian vừa qua, vướng mắc các thủ tục và có một số điều chỉnh trong phương án thiết kế nên đơn vị chưa thể tiếp tục thi công.

Khi được hỏi về việc, trước khi thi công dự án, nhà thầu có thông báo tới thân nhân các liệt sĩ hay không? Trả lời PV, đại diện công ty AOC khẳng định, đơn vị đã thông qua UBND xã Đồng Xuân (cũ) làm việc với quản trang, trưởng các khu dân cư, đồng thời cũng đã thông báo tới thân nhân và ghi nhận thông tin các liệt sĩ tại nghĩa trang.

Bia khắc thông tin liệt sĩ tại 3 phần mộ bị đục phá, đặt dưới đất khiến thân nhân các liệt sĩ xót xa. Ảnh: Đức Hoàng

Trước thông tin trên, ông Nguyễn Phi Long (54 tuổi), quản trang nghĩa trang liệt sĩ Đồng Xuân cho biết, ông chỉ biết có chủ trương chỉnh trang, sửa chữa nghĩa trang nhưng không biết rõ ngày khởi công hay dự án chi tiết như thế nào.

Theo ông Long, từ tháng 6, tình cờ đi qua nghĩa trang, thấy đông người tập trung làm lễ, ông vào nắm bắt tình hình. Khi đó, một người nhận là cai xây dựng dự án tại đây xin số điện thoại và cho biết, khi nào thợ lên làm sẽ thông báo trước.