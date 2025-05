Vụ 100 tấn thực phẩm chức năng giả: Chi tiền 'lobby' để giảm lỗi khi thẩm định

Chi tiền “lobby” cho đoàn kiểm tra thẩm định

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn, khám xét đối với 5 người thuộc Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế liên quan vụ án Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Công ty MediPhar và các đơn vị, tổ chức liên quan.

Những người bị khởi tố cùng gồm: Nguyễn Thanh Phong (nguyên Cục trưởng); Đinh Quang Minh (Giám đốc Trung tâm Ứng dụng và đào tạo an toàn thực phẩm); Nguyễn Thị Minh Hải (Phó Giám đốc Trung tâm Ứng dụng và đào tạo an toàn thực phẩm); Lê Thị Hiên (chuyên viên 2 Trung tâm Ứng dụng và đào tạo an toàn thực phẩm); Cao Văn Trung (Phó Trưởng phòng Giám sát ngộ độc).

Cả 5 bị can trên cùng bị khởi tố về tội Nhận hối lộ, quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự.