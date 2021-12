VTV tóm gọn thị phi showbiz 2021: Sơn Tùng - Hải Tú mở màn

Mới đây, VTV phát sóng bản tin Nhìn Lại 2021, tổng hợp nhiều drama chấn động trong năm qua của showbiz Việt.

Không chỉ điểm danh loạt ngôi sao có phát ngôn lệch chuẩn, kém văn hóa trên MXH, bản tin VTV còn đề cập tới câu chuyện từ thiện, hay những ồn ào tình ái suốt thời gian qua.

Ngoài ra, câu chuyện nghệ sĩ quảng cáo tiền ảo hay PR thổi phồng chức năng sản phẩm cũng được nhắc đến.