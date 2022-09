VTV chỉ điểm MV mới của Chi Pu là 'rác'

Thời gian qua, Chi Pu tiếp tục gây nên những cuộc tranh luận, chỉ trích của cư dân mạng vì cho rằng MV Sashimi có ca từ phản cảm, sáo rỗng.

Your browser does not support the video tag.

MV Sashimi - Chi Pu

Trong bài hát, đoạn nhạc “Sashimi kimochi” được nhắc đi nhắc lại. “Sashimi” là đồ ăn tươi sống trong văn hóa ẩm thực Nhật Bản, còn “kimochi” mang ý nghĩa hưng phấn, thích thú, thường khiến nhiều người liên tưởng tới vấn đề nhạy cảm.