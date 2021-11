VPBank được vinh danh tại 2 hạng mục của HR Excellence 2021

Xây dựng hệ thống giảng dạy và học tập tiên tiến, tăng cường E-learning, đổi mới phương pháp và nội dung học, hướng đến xây dựng tổ chức học tập (learning organization) là các trọng tâm chính đã đưa VPBank trở thành ngân hàng đào tạo và phát triển nhân viên tốt nhất. Bên cạnh đó, VPBank còn là nơi làm việc có các chương trình an sinh và môi trường làm việc tốt nhất.

Trong khuôn khổ giải thưởng HR Excellence 2021 diễn ra ngày 28/10 vừa qua, VPBank đã vinh dự trở thành doanh nghiệp có chính sách “Đào tạo và Phát triển nhân viên tốt nhất" (Best Learning & Employee Development) & "An sinh môi trường làm việc tốt nhất” (Best Workplace Wellbeing). Đây là lần đầu tiên Ngân hàng đón nhận hai giải thưởng uy tín này.

Dưới sự tham vấn của các chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực phát triển nhân sự, Hội đồng giám khảo HR Excellence 2021 đã triển khai nhiều cuộc khảo sát độc lập về sự gắn kết, chính sách đào tạo, chế độ phúc lợi - an sinh sức khỏe… sâu rộng với VPBank. Kết quả, Hội đồng giám khảo đánh giá cao những chiến lược và chương trình hành động mà Ngân hàng đã thực hiện cho cán bộ nhân viên (CBNV) của mình trong suốt thời gian vừa qua.