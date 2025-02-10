Vớt xác vịt mỏi tay, lão nông ở Thanh Hóa mất trắng 2 tỷ đồng

Sau khi bão số 10 càn quét qua Thanh Hóa, nhiều hộ chăn nuôi gia cầm lâm vào cảnh trắng tay. Gia đình ông Kiều là một trong những hộ chịu thiệt hại nặng nề nhất khi hơn 13.000 con vịt chết ngạt. Chuồng trại cùng toàn bộ thức ăn cho vịt cũng bị hư hỏng.

Ông Kiều cho biết, gia đình ông đã gắn bó với nghề chăn nuôi vịt hơn 20 năm nay. Đây là nguồn thu nhập chính, nuôi sống cả nhà và giúp ông dựng xây cơ nghiệp.

Khoảng 10h ngày 30/9, sau nhiều ngày mưa lớn kéo dài, nước sông Mã bất ngờ dâng cao. Nước tràn bờ, nhanh chóng nhấn chìm toàn bộ khu trang trại rộng hơn 3.000m2 đang nuôi hơn 20.000 con vịt.