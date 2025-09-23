Vớt thi thể cô gái, phát hiện thêm xác người đàn ông dưới ao ở Tây Ninh

Ngày 23/9, Công an xã Hậu Nghĩa, Tây Ninh vẫn đang làm rõ vụ đôi nam nữ tử vong dưới ao nước trên địa bàn ấp Tân Mỹ.

Khoảng 12h trưa cùng ngày, anh Trần Hoàng Oanh (39 tuổi, ngụ tại Cần Thơ) giăng lưới bắt cá tại khu vực ao nước ấp Tân Mỹ, xã Hậu Nghĩa thì phát hiện 1 thi thể nữ.