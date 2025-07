Vong Xuyên Phong Hoa Lục chuẩn bị ra mắt toàn Đông Nam Á

Theo đó, sự kiện công bố dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 25/07/2025 tại Bangkok, Thái Lan với việc đầu tư đặc biệt dành cho sản phẩm Vong Xuyên Phong Hoa Lục do NetEase phát triển, được phát hành độc quyền tại toàn thị trường Đông Nam Á bởi VNGGames.



Khác với các buổi công bố thông thường, DREAM: The Symphony of Lethe Realm sẽ là một buổi trình diễn nghệ thuật đầy ấn tượng với 2 nội dung nổi bật.



Đầu tiên sẽ là phần trình diễn ánh sáng nghệ thuật đa giác quan được thực hiện trong một khu vực đặc biệt. Đây là một không gian nghệ thuật ánh sáng (light-mapping) và âm nhạc sống động, nơi người tham dự được đắm chìm trong thế giới mỹ thuật độc đáo của Vong Xuyên Phong Hoa Lục.