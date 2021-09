Vòng loại U23 châu Á: Bảng đấu của U23 Việt Nam đổi địa điểm

11 đội nhất bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ được chọn vào thi đấu vòng chung kết, do Uzbekistan đăng cai tổ chức từ 1/6 đến 19/6/2022. Do có 3 bảng đấu chỉ gồm 3 đội nên các đội nhì bảng khác khi so sánh kết quả với nhau phải trừ đi kết quả đối đầu với đội cuối bảng tương ứng.

Minh Ngọc