Vòng 6 V-League: Thanh Hóa hòa HCM City FC, đẩy HAGL xuống cuối bảng V-League

PV/VOV.VN| 02/10/2025 21:05

Thanh Hóa hòa HCM City FC 1-1 ở vòng 6 V-League, qua đó đẩy HAGL tạm trở lại với vị trí cuối bảng.

Trong tình thế phải nỗ lực để giành 3 điểm nhằm thoát khỏi nhóm cuối bảng, cả Thanh Hóa lẫn HCM City FC đều cố gắng tấn công ngay từ những phút đầu tiên. 

Ảnh: VPF. 

Đội khách HCM City FC là những người mở tỷ số trước ở phút 16. Từ cánh trái, Hugo Alves có đường chuyền vào trong vòng cấm hướng đến vị trí của Ugochukwu Oduenyi. Cầu thủ này dứt điểm chính xác tung lưới Thanh Hóa. 

Bị dẫn trước từ sớm, Thanh Hóa buộc phải dâng cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Cũng chỉ 5 phút sau, đội bóng xứ Thanh đã có được điều mình cần và người ghi dấu ấn tiếp tục là 1 ngoại binh. Từ quả đá phạt góc của đồng đội, Mamadou Mbodj bật cao đánh đầu dũng mãnh và khiến cho thủ môn đội khách bó tay.

Thời gian còn lại của trận đấu, cả 2 đội đều có nhiều cơ hội ghi bàn nhưng không thể tận dụng. Cuối cùng cả 2 chấp nhận rời sân với việc phải chia điểm.

Với kết quả này, Thanh Hóa có 3 điểm sau 6 trận, tạm thời đẩy HAGL (mới có 2 điểm) xuống cuối bảng xếp hạng V-League. Tuy nhiên, đội bóng phố Núi mới đá 4 trận. 

