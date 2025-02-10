Vòng 6 V-League: Ninh Bình hòa Thể Công Viettel ở trận đấu khó tin

Kết quả V-League hôm nay 2/10: Ninh Bình hòa Thể Công Viettel 1-1 ở trận đấu khó tin khi có đến 2 thẻ đỏ được rút ra.

Thể Công Viettel dù phải làm khách nhưng khởi đầu tốt và sẵn sàng dồn lên gây sức ép. Điều này khiến Ninh Bình gặp rất nhiều khó khăn.

Tuy vậy, diễn biến bất ngờ đã đến ở phút 34. Trong một thoáng chần chừ của hàng tiền vệ Thể Công Viettel, bóng được chuyền cho Gustavo, tiền đạo này thoát xuống vào vòng cấm Thể Công Viettel, Bùi Tiến Dũng thất thế và có tình huống kéo áo lộ liễu với tiền đạo của Ninh Bình trong tình thế đối mặt với thủ môn Văn Việt. Trọng tài Mạnh Hải cho đội chủ nhà hưởng phạt đền và rút thẻ đỏ cho Bùi Tiến Dũng. Trên chấm 11m, Đức Chiến dễ dàng dứt điểm thành công, ghi bàn mở tỷ số cho Ninh Bình.

Chơi thiếu người, Thể Công Viettel vẫn nỗ lực triển khai thế trận trong hiệp 2 và họ đã có bàn gỡ ở phút 68 khi Lucao có pha khống chế, xử lý bóng khôn khéo trước khi chuyền bóng vào trong vòng cấm Ninh Bình, tạo cơ hội cho cầu thủ mới vào sân của Thể Công Viettel là Đinh Xuân Tiến tung ra cú đá chuẩn mực vào góc cao khung thành, gỡ hòa cho đội khách.

Về cuối trận, Ninh Bình cũng chỉ còn 10 người sau thẻ đó của Geovane nhưng đôi bên không thể ghi thêm bàn. 1-1 là tỷ số cuối cùng.