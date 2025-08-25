Vòng 2 Ngoại hạng Anh 2025/2026: MU rơi điểm trước Fulham vì tội đồ Bruno

Bước vào vòng 2 Ngoại hạng Anh 2025/2026, MU nhập cuộc đầy quyết tâm nhằm tìm kiếm chiến thắng đầu tiên trong mùa giải mới dù phải hành quân tới sân Craven Cottage của Fulham.

Chỉ trong ít phút đầu tiên, Matheus Cunha đã khiến hàng thủ Fulham chao đảo với những pha dứt điểm đầy uy lực, tuy nhiên, duyên ghi bàn vẫn chưa tới với tiền đạo này khi thủ môn Leno đã chơi đầy xuất sắc với những pha cứu thua liên tiếp. Thậm chí ở tình huống Matheus Cunha đã chiến thắng được thủ môn Leno thì cột dọc lại từ chối bàn thắng đầu tiên của tiền đạo này cho MU.

Ảnh: Reuters

Phút 36, MU được hưởng phạt đền sau khi trọng tài tham khảo VAR nhưng đội trưởng Bruno Fernandes đã sút thẳng bóng lên trời bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số cho Quỷ đỏ.

Tội đồ Bruno đá hỏng phạt đền (Ảnh: Reuters)

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Bước sang hiệp hai, MU tiếp tục ép sân và đã có bàn thắng mở tỷ số sau pha phối hợp đá phạt góc. Mbeumo treo bóng vào vòng cấm từ chấm đá phạt góc bên cánh phải theo hướng lên bóng của MU để Yoro bật cao đánh đầu đưa bóng chạm lưng Muniz đổi hưởng đi thẳng vào lưới khung thành thủ môn Leno bên phía Fulham. Bàn thắng được tính là pha phản lưới nhà của Muniz.

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Mặc dù vậy, cầm vàng lại để vàng rơi, phút 73, sau một loạt tình huống phòng ngự hớ hênh được mở đầu bằng pha mất bóng bên phần sân nhà của Dalot, Smith Rowe đã quân bình tỷ số 1-1 cho Fulham.

Ảnh: Reuters

Trong những phút còn lại, cả hai đội đều nỗ lực tìm kiếm bàn thắng thứ hai nhưng 1-1 là tỷ số chung cuộc của trận đấu này.