Vòng 1 V-League: Khổ sở vì Covid-19, chủ đãi khách

Trận Hà Nội vs Thanh Hóa không thể diễn ra do có nhiều cầu thủ hai đội mắc Covid-19. Thậm chí đội khách trận này còn có tới 18 cầu thủ dương tính. Trận Bình Định tiếp Viettel cũng suýt phải hoãn do đội chủ nhà có 19 cầu thủ là F0.