Vòng 1 Ngoại hạng Anh 2025/2026: MU thua tức tưởi trước Arsenal

18/08/2025 07:20

Kết quả vòng 1 Ngoại hạng Anh 2025/2026: MU thua tức tưởi trước Arsenal trên sân nhà Old Trafford trong ngày tân binh cả hai bên đều mờ nhạt.

Bước vào trận cầu Super Sunday giữa MU vs Arsenal trong khuôn khổ vòng 1 Ngoại hạng Anh 2025/2026 trên sân Old Trafford, đội chủ nhà đã khởi đầu đầy hứng khởi. Lần lượt Mbeumo và Matheus Cunha đều có cơ hội dứt điểm nhưng đều không thể chiến thắng thủ môn David Raya bên phía Arsenal.

ket qua vong 1 ngoai hang anh 2025 2026 mu thua tuc tuoi truoc arsenal hinh anh 1
Ảnh: Reuters
ket qua vong 1 ngoai hang anh 2025 2026 mu thua tuc tuoi truoc arsenal hinh anh 2
Ảnh: Reuters

Trong khi đó, Pháo thủ dù bị dồn ép nhưng bất ngờ mở tỷ số ở phút 13 sau một tình huống phối hợp đá phạt góc sở trường và Calafiori đã có mặt đúng lúc để đánh đầu cận thành vào khung thành đã bỏ trống.

ket qua vong 1 ngoai hang anh 2025 2026 mu thua tuc tuoi truoc arsenal hinh anh 3
Ảnh: Reuters
ket qua vong 1 ngoai hang anh 2025 2026 mu thua tuc tuoi truoc arsenal hinh anh 4
Ảnh: Reuters

Ngay sau bàn thua, MU đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng nhưng Dorgu sút bóng trúng cột dọc trong khi Mbeumo hay Matheus Cunha tiếp tục vô duyên trước mành lưới đối phương.

Hiệp hai là thời điểm bom tấn Benjamin Šeško được tung vào sân nhưng tân binh của MU cũng giống như Gyökeres bên phía Arsenal đều tỏ ra khá mờ nhạt trên sân.

ket qua vong 1 ngoai hang anh 2025 2026 mu thua tuc tuoi truoc arsenal hinh anh 5
Ảnh: Reuters
ket qua vong 1 ngoai hang anh 2025 2026 mu thua tuc tuoi truoc arsenal hinh anh 6
Ảnh: Reuters
ket qua vong 1 ngoai hang anh 2025 2026 mu thua tuc tuoi truoc arsenal hinh anh 7
Ảnh: Reuters

Mbeumo tiếp tục là tâm điểm trên hàng công MU với cú đánh đầu chuẩn xác nhưng vẫn không thể chiến thắng thủ môn David Raya bên phía Arsenal.

Chung cuộc MU nhận thất bại 0-1 trước Arsenal ở vòng 1 Ngoại hạng Anh 2025/2026.

Đội hình dự kiến:

MU (3-4-2-1): Onana; Yoro, De Ligt, Maguire; Diallo, Ugarte, Fernandes, Dorgu; Mbeumo, Cunha; Sesko.

Arsenal (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly; Odegaard, Zubimendi, Rice; Saka, Gyokeres, Martinelli.

Theo vov.vn
https://vov.vn/the-thao/ket-qua-vong-1-ngoai-hang-anh-20252026-mu-thua-tuc-tuoi-truoc-arsenal-post1223219.vov
Copy Link
https://vov.vn/the-thao/ket-qua-vong-1-ngoai-hang-anh-20252026-mu-thua-tuc-tuoi-truoc-arsenal-post1223219.vov
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Bóng đá quốc tế
            Vòng 1 Ngoại hạng Anh 2025/2026: MU thua tức tưởi trước Arsenal
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO