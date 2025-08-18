Vòng 1 Ngoại hạng Anh 2025/2026: MU thua tức tưởi trước Arsenal

Bước vào trận cầu Super Sunday giữa MU vs Arsenal trong khuôn khổ vòng 1 Ngoại hạng Anh 2025/2026 trên sân Old Trafford, đội chủ nhà đã khởi đầu đầy hứng khởi. Lần lượt Mbeumo và Matheus Cunha đều có cơ hội dứt điểm nhưng đều không thể chiến thắng thủ môn David Raya bên phía Arsenal.

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Trong khi đó, Pháo thủ dù bị dồn ép nhưng bất ngờ mở tỷ số ở phút 13 sau một tình huống phối hợp đá phạt góc sở trường và Calafiori đã có mặt đúng lúc để đánh đầu cận thành vào khung thành đã bỏ trống.

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Ngay sau bàn thua, MU đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng nhưng Dorgu sút bóng trúng cột dọc trong khi Mbeumo hay Matheus Cunha tiếp tục vô duyên trước mành lưới đối phương.

Hiệp hai là thời điểm bom tấn Benjamin Šeško được tung vào sân nhưng tân binh của MU cũng giống như Gyökeres bên phía Arsenal đều tỏ ra khá mờ nhạt trên sân.

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Mbeumo tiếp tục là tâm điểm trên hàng công MU với cú đánh đầu chuẩn xác nhưng vẫn không thể chiến thắng thủ môn David Raya bên phía Arsenal.

Chung cuộc MU nhận thất bại 0-1 trước Arsenal ở vòng 1 Ngoại hạng Anh 2025/2026.