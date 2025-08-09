Vốn ngoại chực chờ đổ vào thị trường địa ốc qua M&A

Tập đoàn Bcons và Công ty Mercuria SPV (Nhật Bản) vừa bắt tay triển khai Dự án Khu căn hộ Bcons Asahi có mức giá dưới 2 tỷ đồng/căn, vị trí ngay mặt tiền Quốc lộ 1K (TP.HCM). Dự án có quy mô 29 tầng và 2 tầng hầm, cung cấp cho thị trường 490 căn hộ, đang trong quá trình thi công móng hầm. Theo kế hoạch, đến quý II/2027, chủ đầu tư sẽ bàn giao căn hộ cho cư dân.

Trong khi đó, UOA Vietnam Pte. Ltd. (công ty con của Tập đoàn UOA - Malaysia) vừa hoàn tất thương vụ mua lại 100% cổ phần của Công ty cổ phần VIAS Hồng Ngọc Bảo, với giá trị 68 triệu USD (tương đương 1.775 tỷ đồng). Qua giao dịch này, Tập đoàn UOA nắm quyền phát triển khu đất hơn 2.000 m2 tại mặt tiền đường Võ Thị Sáu, phường Tân Định, TP.HCM và dự kiến khởi công một cao ốc văn phòng thương mại vào quý IV năm nay.

Trong nửa đầu năm 2025, thị trường bất động sản ghi nhận nhiều thương vụ M&A do các nhà đầu tư nước ngoài dẫn dắt. Trong đó, có thể kể đến thương vụ Capitaland mua lại dự án từ Becamex IDC với giá trị lên tới 553 triệu USD. Liên danh Sumitomo Forestry, Kumagai Gumi và NTT Urban Development hợp tác với Kim Oanh Group phát triển Dự án The One World. Bên cạnh đó, Nishi Nippon Railroad mua 25% cổ phần của Dự án Paragon Đại Phước từ Nam Long.