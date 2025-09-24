Volvo tung bản nâng cấp lớn cho mẫu SUV điện đầu bảng

Volvo vừa công bố loạt nâng cấp quan trọng về cả phần cứng lẫn phần mềm cho mẫu SUV điện đầu bảng EX90. Trong số này bao gồm cả những tính năng an toàn từng được hứa hẹn trước đó, tất cả sẽ áp dụng bắt đầu từ phiên bản xe đời 2026.

Về công nghệ, EX90 sẽ được bổ sung một bộ xử lý Nvidia Drive AGX Orin mới, thay thế chip Nvidia Xavier cũ. Cải tiến này giúp tăng tốc độ xử lý tác vụ của xe lên thành 500 nghìn tỷ phép tính mỗi giây, tương đương với mẫu sedan điện ES90 mới.

Điều này sẽ mở ra nhiều tính năng an toàn bổ sung thông qua cảm biến lidar của xe. Theo đó, EX90 2026 có thể tự động đánh lái tránh người đi bộ và xe đạp trong đêm, dừng an toàn khi phát hiện tài xế gặp vấn đề sức khỏe, đồng thời mở rộng khả năng tự động đỗ xe.