Volvo triệu hồi hơn 1.300 xe mẫu mới 2026 vì lỗi dây an toàn

Volvo từ lâu được biết đến như “người tiên phong” trong lĩnh vực an toàn ô tô. Hơn nửa thế kỷ trước, chính hãng xe Thụy Điển này đã phát minh ra dây an toàn ba điểm, một trong những sáng chế có ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử ngành công nghiệp ô tô.

Thiết kế này không chỉ trở thành tiêu chuẩn toàn cầu mà còn được ghi nhận là đã cứu sống hàng triệu sinh mạng trên khắp thế giới. Thế nhưng, trong một diễn biến đầy nghịch lý, Volvo hiện đang phải thu hồi hàng loạt xe mới do lỗi liên quan đến chính hệ thống dây an toàn – biểu tượng gắn liền với tên tuổi của hãng.