Volvo khai tử một trong những mẫu xe ăn khách hàng đầu

Ra mắt vào năm 2016 và được nâng cấp nhẹ vào 2020, Volvo V90 được biết đến với thiết kế thực dụng, cùng nét thanh lịch kết hợp hiện đại theo phong cách Scandinavia. Mẫu xe này từng được cung cấp với nhiều tùy chọn động cơ, từ máy dầu 2.0L 148 mã lực, đến động cơ xăng tăng áp – siêu nạp kép 316 mã lực, và cả bản hybrid 455 mã lực mạnh mẽ.

Trong suốt vòng đời của mình, đã có gần 250.000 chiếc V90 đã được xuất xưởng. Chiếc cuối cùng vừa rời dây chuyền sản xuất đã được đưa vào bộ sưu tập di sản của Volvo và trưng bày tại bảo tàng của hãng xe Thụy Điển, xếp bên cạnh những huyền thoại như Volvo 145, Volvo 960 và Amazon P220.