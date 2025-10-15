Volvo khai tử một trong những mẫu xe ăn khách hàng đầu

Ra mắt vào năm 2016 và được nâng cấp nhẹ vào 2020, Volvo V90 được biết đến với thiết kế thực dụng, cùng nét thanh lịch kết hợp hiện đại theo phong cách Scandinavia. Mẫu xe này từng được cung cấp với nhiều tùy chọn động cơ, từ máy dầu 2.0L 148 mã lực, đến động cơ xăng tăng áp – siêu nạp kép 316 mã lực, và cả bản hybrid 455 mã lực mạnh mẽ.
Trong suốt vòng đời của mình, đã có gần 250.000 chiếc V90 đã được xuất xưởng. Chiếc cuối cùng vừa rời dây chuyền sản xuất đã được đưa vào bộ sưu tập di sản của Volvo và trưng bày tại bảo tàng của hãng xe Thụy Điển, xếp bên cạnh những huyền thoại như Volvo 145, Volvo 960 và Amazon P220.
Quyết định khai tử V90 không quá bất ngờ, khi Volvo đã nhiều lần bày tỏ ý định chuyển hướng hoàn toàn sang danh mục SUV và xe điện. Hồi giữa năm 2023, hãng từng tuyên bố ngừng bán V90 cùng các mẫu S90, S60 và V60 tại Anh, để tập trung vào SUV.
Thế nhưng chỉ chưa đầy một năm sau, Volvo bất ngờ mở lại đơn đặt hàng V60 và V90 do nhu cầu bất ngờ tăng trở lại. Nhưng sau khi V90 chính thức bị khai tử, V60 sẽ là mẫu wagon duy nhất còn lại trong đội hình của hãng xe Thụy Điển.
Hiện tại, V60 vẫn còn được sản xuất, nhưng tương lai của mẫu xe này cũng khá bấp bênh. Ra mắt từ năm 2018, V60 nhiều khả năng sẽ bị khai tử sau năm 2026, đánh dấu chấm hết cho truyền thống sản xuất xe wagon hơn nửa thế kỷ của Volvo.
Trong khi V90 bị khai tử, mẫu sedan anh em là S90 vẫn được bán, thậm chí vừa có bản nâng cấp thứ hai trong năm nay. Tuy nhiên, S90 cũng chỉ được cung cấp ở Trung Quốc cùng một số thị trường châu Á khác.
Trên phạm vi toàn cầu, Volvo đang dần thay thế S90 bằng ES90 - mẫu sedan điện hạng sang, có thiết kế liftback 5 cửa tiện dụng hơn.
Ngoài ra, Volvo còn hồi sinh cái tên XC70, vốn từng gắn liền với dòng wagon địa hình, nhưng lần này lại được dùng cho một mẫu SUV hybrid cắm sạc dành riêng cho thị trường Trung Quốc.
Tại Việt Nam, Volvo từng bán mẫu V90 Cross Country từ năm 2018 với giá hơn 3 tỷ đồng. Nhưng giống như nhiều thị trường khác, mẫu xe này đã bị ngừng bán tại nước ta vào khoảng giữa năm 2022.