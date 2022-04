Volkswagen trình làng Polo Sport Edition tại Việt Nam

Nội thất xe VW Polo Sport Edition

Trang bị an toàn trên xe bao gồm: hệ thống chống bó cứng phanh ABS, kiểm soát cự ly đỗ xe phía trước và sau xe, camera lùi quan sát phía sau xe, hệ thống kết nối ghế an toàn dành cho trẻ em ISOFIX, hệ thống chống trộm Immobilizer với cảnh báo chống trộm, túi khí hàng ghế trước. Nắp ca pô thiết kế bảo vệ người đi bộ. Gương chiếu hậu bên trong xe chống chói. Khung xe được cấu tạo gồm các cột trụ và thanh giằng hông bảo vệ người ngồi bên trong, vùng hấp thụ xung lực phía trước và sau xe, thân và vỏ được làm bằng thép cường lực, cho sự chắc chắn, an toàn đặc trưng của xe Đức.