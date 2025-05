Volkswagen phải thu hồi hàng nghìn chiếc ô tô điện do ghế... quá rộng

The Drive cho biết, trong thông báo thu hồi được ban hành mới đây, Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia Hoa Kỳ (NHTSA) cho biết hàng ghế thứ ba của xe Volkswagen ID.Buzz 2025 đã không tuân thủ tiêu chuẩn an toàn xe cơ giới.

Cụ thể, hàng ghế sau được thiết kế chỉ dành cho hai người ngồi, nhưng lại đủ rộng để có thể chở ba người, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong trường hợp xảy ra tai nạn.

Volkswagen ID.Buzz 2025.

Chiếc xe được thiết kế với 7 chỗ ngồi chia thành 3 hàng theo kiểu 2-3-2, NHSTA cho biết hàng ghế thứ ba đủ rộng để chứa ba hành khách, nhưng chỉ có hai dây an toàn được cung cấp.