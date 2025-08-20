Volkswagen bị kiện do nút bấm cảm ứng quá nhạy, gây mất an toàn cho người lái

Các nút bấm cảm ứng trên vô-lăng từng được xem là công nghệ tương lai khi Volkswagen giới thiệu vào năm 2019, nhưng thực tế chúng mang đến nhiều phiền toái hơn.

Mới đây, trong một vụ kiện tập thể tại Mỹ, các nguyên đơn còn cho rằng những nút điều khiển cảm ứng này đang là nguyên nhân chính khiến họ cảm thấy bất tiện và tiềm ẩn rủi ro an toàn.

Nút cảm ứng trên vô-lăng của một mẫu Volkswagen (Ảnh: Volkswagen).

Cách đây 5 tháng, Volkswagen đã thừa nhận việc sử dụng nút cảm ứng nhạy điện dung trên vô-lăng là một sai lầm và cam kết sẽ dùng nút bấm vật lý trở lại trên các mẫu xe trong tương lai.

Tuy nhiên, quyết định đó không giúp ích cho chủ xe hiện tại, những người đang sử dụng xe với nút điều khiển bị đánh giá là quá nhạy và khó sử dụng.