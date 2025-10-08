Voi rừng xuất hiện gần khu dân cư, phá hoa màu ở Nghệ An
Một con voi rừng vừa xuất hiện tại xã Mường Chọng, gây hư hại hoa màu của người dân trước khi quay lại rừng.
Ngày 10.8, thông tin từ Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống, tỉnh Nghệ An cho biết, vừa xảy ra trường hợp voi rừng xuất hiện gần khu dân cư trên địa bàn xã Mường Chọng, gây hư hại một số hoa màu của người dân.
Ông Trần Đức Dũng - Phó Giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống - cho biết, cá thể voi này là voi cái, sống đơn độc trong rừng phòng hộ, đã khá cao tuổi và là con duy nhất còn lại ở khu vực. Nhiều lần trước đó, nó từng xuống rẫy ngô, ruộng mía, vườn cây ăn quả để kiếm ăn.