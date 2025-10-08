Voi rừng xuất hiện gần khu dân cư, phá hoa màu ở Nghệ An

Ông Trần Đức Dũng - Phó Giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống - cho biết, cá thể voi này là voi cái, sống đơn độc trong rừng phòng hộ, đã khá cao tuổi và là con duy nhất còn lại ở khu vực. Nhiều lần trước đó, nó từng xuống rẫy ngô, ruộng mía, vườn cây ăn quả để kiếm ăn.