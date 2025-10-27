‘Vòi bạch tuộc' của Chủ tịch Công ty Cây xanh Công Minh đang bị truy nã đặc biệt

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án hình sự "Vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ" xảy ra tại Công ty TNHH Cây xanh Công Minh và các tỉnh, thành phố.

Liên quan đến vụ án, cơ quan điều tra vừa ra lệnh truy nã đặc biệt đối với Nguyễn Công Minh (SN 1972, quê quán Hà Tĩnh, thường trú tại tỉnh Bình Phước (cũ). Ông Nguyễn Công Minh là Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cây xanh Công Minh.

Bộ Công an yêu cầu bị can Nguyễn Công Minh ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật.

Theo kết quả điều tra bước đầu, Công ty Cây xanh Công Minh đã thông đồng với các chủ đầu tư để được tham gia vào việc xây dựng giá gói thầu từ giai đoạn lập dự án. Sau khi giá hợp đồng được phê duyệt, doanh nghiệp này sẽ được chỉ định trúng thầu hoặc sử dụng các pháp nhân khác trong hệ thống của Công ty Cây Xanh Công Minh tham gia đấu thầu và được trúng thầu.

Cơ quan điều tra xác định, Công ty Cây xanh Công Minh thành lập hơn 40 công ty thành viên, quản lý theo mô hình công ty mẹ, công ty con. Các công ty này có pháp nhân độc lập.