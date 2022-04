Vợ xung phong đi cắt rau bí, sản phẩm mang về khiến chồng ngã ngửa

Nấu nướng, rửa bát ở nhà chồng thường là những câu chuyện được rất nhiều chị em nội trợ quan tâm. Kể cả khi đã làm dâu lâu năm nhưng làm sao để không mắc những lỗi "chặt to kho mặn", hay làm vỡ bát hỏng xoong khi rửa cũng mừng lắm rồi.

Ấy vậy mà mới đây, một chị vợ xung phong đi cắt rau bí nấu bữa cơm. Thế nhưng mức độ đảm đang của chị vợ này chẳng được tuyên dương mà ngược lại còn khiến anh chồng một phen bất lực.

Cụ thể, anh chồng quay lại hẳn clip để "bóc phốt" vợ mình. Anh chồng nói rõ ràng, vợ bảo cắt rau bí về ăn, bảo là ăn một bữa thôi thế mà như thế nào "ăn cả gốc".