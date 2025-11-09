Vợ vay tiền chơi cờ bạc, chu cấp tình trẻ: Chồng có phải trả nợ khi ly hôn?

Vay tiền nuôi tình trẻ

Anh T.V.T. (44 tuổi, ngụ phường Bình Tân, TPHCM) kết hôn đã 10 năm. Kinh tế gia đình chủ yếu dựa vào thu nhập từ công việc lái xe cho các công ty vận tải và du lịch của anh.

Vợ anh, chị L.T.A. (40 tuổi), ở nhà buôn bán nhỏ, thu nhập không ổn định.

Khoảng một năm trở lại đây, anh T. nhận thấy vợ có nhiều biểu hiện bất thường. Chị thường xuyên về khuya, giấu điện thoại, lúc nào cũng trong tình trạng lo âu, căng thẳng.

Ảnh minh họa: P.X

Khi anh gặng hỏi, chị A. chỉ trả lời rằng mình đang lo toan chuyện làm ăn. Tuy nhiên, gần đây anh liên tục nhận được những cuộc gọi đòi nợ từ người lạ.