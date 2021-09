Vợ Trần Mạnh Tuấn: 'Tôi rơi nước mắt khi thấy chồng từ cõi chết trở về'

Hơn một tháng cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 175 (TP.HCM) vì đột quỵ, sức khỏe Trần Mạnh Tuấn đã dần hồi phục. Nam nghệ sĩ được ra khỏi phòng ICU, hiện tích cực tập vật lý trị liệu với sự hỗ trợ của các bác sĩ. Hành trình vượt "cửa tử" của anh khiến người thân, bạn bè và cả những khán giả yêu quý không khỏi xúc động.



Sức khỏe Trần Mạnh Tuấn tiến triển tích cực.

Clip nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn được đưa đi dạo vườn tắm nắng

Trao đổi với VietNamNet, chị Kiều Đàm Linh - bà xã Trần Mạnh Tuấn nói chị không ngăn được những giọt nước mắt khi đồng hành và chứng kiến chặng đường chồng từ cõi chết trở về.