Vợ tố Vương Lực Hoành cặp kè nam trợ lý, dùng bạo lực hăm dọa

Vương Lực Hoành kết hôn Lý Tịnh Lỗi năm 2013. Sau 8 năm bên nhau, họ có 2 con gái, 1 con trai. Năm 2019, quan hệ cả hai dần rạn nứt. Họ chấm dứt cuộc hôn nhân hôm cuối năm 2021 trong sự bất ngờ của công chúng.

Sau khi tuyên bố "đường ai nấy đi", Tịnh Lỗi đăng tải bài viết dài 8 trang giấy kể tội chồng cũ như: ngoại tình, qua lại với gái mại dâm, xem mình như công cụ đẻ thuê... Vụ scandal khiến sự nghiệp sao hạng A trong showbiz của Vương Lực Hoành sụp đổ. Những nhãn hàng hợp tác với anh đồng loạt hủy bỏ hoặc tháo gỡ hình ảnh đại diện.

Your browser does not support the video tag.

Thúy Ngọc