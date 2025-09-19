Vợ TikToker Giao Heo bay ngay ra Hà Nội khi nghe tin chồng đột ngột qua đời

TikToker Hồ Hoàng Giao (1,9 triệu Follow) từng có thời gian gắn bó với nghề đầu bếp tại TP HCM khoảng 11 năm. Sau đó, anh bỏ phố về quê, đổi hướng đến Lâm Đồng để sản xuất nội dung trên mạng xã hội với chủ đề ẩm thực, công nghệ.

Được sự giúp đỡ của người thân, gia đình, các kênh mạng xã hội của anh nhanh chóng được cư dân mạng biết đến. Anh say mê sáng tạo nội dung với các clip nấu ăn chuẩn vị, các món ăn dễ làm, gần gũi với văn hoá ẩm thực Việt Nam.